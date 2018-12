Stock Light: 4 pilotos lutam por R$ 440 mil

Quatro pilotos disputam domingo, no autódromo José Carlos Pace, em São Paulo (SP), o título de Campeão Brasileiro de Stock Light de 2018, a categoria que serve de vestibular para a Stock Car, onde Daniel Serra e Felipe Fraga lutam pelo campeonato deste ano. Separados por 55 pontos, Raphael Reis (195), Enzo Bortoleto (163), Gustavo Frigotto (142) e Pedro Cardoso (140) são os nomes que podem encerrar a temporada com um prêmio de R$ 440 em incentivos para disputar a categoria principal em 2019. Esse valor será deduzido das despesas que o piloto teria com o pagamento de inscrição, motor e pneus na próxima temporada.

O líder Reis precisa terminar entre os seis primeiros, independente do resultado dos seus rivais, para garantir esse quinhão: o sexto lugar lhe garantirá 225 pontos, total superior ao máximo que Brotoletto, Frigotto e Cardoso conseguiriam com os 60 pontos da vitória, respectivamente 223, 203 e 200 pontos. Em caso de empate com qualquer um deles, Raphael Reis ainda leva a melhor graças às quatro vitórias que obteve durante a temporada.