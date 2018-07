Toro Rosso vai amadurecer na temporada

Criada para funcionar como incubadora de jovens pilotos, a Toro Rosso vai aos poucos abandonando essa condição: o novo STR12 apresentado hoje, em Barcelona, aposta em um conjunto mais competitivo e bem trabalhado para seus pilotos Carlos Sainz (que começa a terceira temporada no time júnior da Red Bull) e Daniil Kvyat (inicia sua segunda), apostas mais seguras e apropriadas para um investimento que chega à casa da centena de milhões de dólares. De acordo com o diretor técnico James Key, a continuidade de ambos e da unidade de potência fornecida pela Renault determinaram o programa do time para este ano:

“Ao manter os pilotos e a unidade de potência, que deve melhorar ainda mais para este ano, o chassi é a grande interrogação deste ano. Assumimos grandes riscos para o calendário de 2017 e adotamos uma estratégia focada no desenrolar das 20 corridas desta temporada. Acredito que teremos um ano dos mais ocupados e que temos muito para descobrir no que diz respeito ao aumento de desempenho”.

O austríaco Franz Tost, diretor esportivo do time que funciona com a estrutura criada por Gian Carlo Minardi, está otimista e acredita que esta temporada tem tudo para agradar os fãs da F-1:

“O regulamento sofreu uma das maiores mudanças dos últimos tempos e, trocando em miúdos, os carros mais largos, mais baixos e barulhentos, usando pneus mais largos e aderentes, vão proporcionar corridas mais disputadas.”