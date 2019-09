Um outro bando de loucos

Eles chegaram de sete Estados com a pompa e circunstância de uma reunião de família (daquelas bem grandes) com os parentes de São Paulo. Nas carretas que trazem seus brinquedos e tralhas não faltam faixas anunciando a quatro estradas que o destino daqueles automóveis clássicos é Interlagos, o “Templo” como a pista paulistana é reverenciada e onde a festa acontece neste sábado.

As origens são tão diversas quanto a variedade dos 54 carros que vão compor o grid, de longe o maior da temporada paulista deste ano: cariocas, catarinenses, cearenses, goianos, mato-grossenses, paranaenses, gaúchos e os óbvios paulistas não estão inscritos nas provas mais importantes do fim de semana, mas isso pouco importa.

Dividir o asfalto, o churrasco e as brincadeiras é o que vale para essa turma de loucos e apaixonados inscrita na Gold Classic Interlagos. Essa prova reflete uma tendência cada vez maior do verdadeiro automobilismo raiz brasileiro: os carros têm, no mínimo, 25 anos de idade, mas exibem saúde de fazer inveja a muitos modelos atuais. Nos boxes é comum um “rival” ajudar o vizinho; Caio Lacerda, um dos paulistas inscritos na prova, notou que algumas equipes iam precisar de galões de combustível e comprou 15 deles para resolver o problema dos visitantes.

Na busca da diversão e das disputas não há sequer um regulamento padrão: cada campeonato regional tem suas peculiaridades e nem mesmo a liberdade de optar por pneus slick ou modelos usados na rua, motores turbinados ou aspirados, alimentanção por carburadores ou injeção (conceitos que nunca, ou raramente se misturam em outras categorias) faz muita diferença. Com liberdade para desenvolver suas aptidões e teorias, preparadores entram em acordo com facilidade raramente vista no automobilismo.

A Gold Cup Interlagos é consequência do sucesso de prova tradicional que acontece em Cascavel (PR) e reúne modelos com idade mínima de um quarto de século em largada única. O grid numeroso das edições passadas levou o organizador do evento, o jornalista Luc Monteiro (voz conhecida na transmissão de provas de várias categorias nacionais), a expandir os horizontes do paddock da categoria e a resposta foi positiva. Em meio ao sucesso do evento que acontece sábado em Interlagos já se fala em provas semelhantes nos autódromos de Tarumã (RS) e Curvelo (MG) e até mesmo em um campeonato brasileiro ou algo do gênero.

Certamente há espaço para tal, quem sabe até mesmo em um formato menos formal e que preserve o ambiente amistoso e cordial que reina entre as equipes. Afinal, em nenhum outro segmento do esporte pode-se ver modelos de outrora populares Chevette, Escort, Fusca, Gol, Maverick, Omega, Opala, Passat, Voyage, Uno e 147 ao lado de esportivos como Puma, uma italianíssima Alfa GTA, os menos conhecidos Bianco e Farus, o elegante Karmann-Ghia e até raríssimos protótipos de competição como os Avallone-Chevrolet, Espron-BMW e Heve-VW, sem deixar de lado um Willys Interlagos.

Melhor do que isso é ver todos esses automóveis em pinturas coloridas, carrocerias bem polidas e tratados a pão-de-ló por preparadores que não encontram espaço para expressar seus conhecimentos e paixão em outras categorias. Os velhinhos e barulhentos clássicos da Gold Classic Interlagos vão dividir a pista em uma programação que terá a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance (onde correm modelos importados e protótipos de competição de alto desempenho), e do Campeonato Brasileiro de Turismo Naconal (aberto a carros de turismo fabricados no Mercosul e equipados com motores de até 1.600 cm3), além da oitava rodada do Campeonato Paulista de Velocidade no Asfalto e mais uma prova do Torneio Interlagos de Rallye de Regularidade.

O horário ingrato da primeira corrida (08:50) e o mais palatável da segunda largada (14:30) não devem ser obstáculos para quem for a Interlagos: o ingresso é livre (estacionamento é cobrado a R$ 20,00) e a programação é das mais intensas, estendendo-se até as 24:00 horas no sábado e até as 18:00 horas no domingo. É, de fato, um programa para o bando de loucos que ainda curte o automobilismo raiz, aquele mesmo que pavimentou o caminho de muitos brasileiros que se destacaram no Exterior. Quem quiser acompanhar pela internet pode clicar nos links do You Tube, Facebooke Portal CATVE.

A lista de inscritos