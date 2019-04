Velocidade na Terra safra 2019

Os organizadores e promotores do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra anunciaram o calendário brasileiro da temporada 2019, com início marcado para os dias 26 e 28 de abril. O certame terá quatro etapas, com abertura e encerramento em Cuiabá (MT), e etapas em Cordeirópolis (SP) e Luis Eduardo Magalhães (BA). Entre as novidades confirmadas está o formato das provas de Autocross (foto de abertura, de Victor Lara) e uma etapa única para carros de turismo, prevista para acontecer na etapa paulista. A categoria kartcross fará parte do calendário dos eventos em São Paulo e Bahia.

Principal categoria da especialidade, a Autocross terá um novo formato na programação de treinos e eventos que passa de três para quatro corridas no fim de semana. Com a alteração os pilotos das “gaiolas” disputarão uma tomada de tempo e duas baterias no sábado e outro tanto no domingo. Já o Kartcross mantém o formato de três baterias disputadas no final de semana de evento. A prova única para a Turismo VNT terá grid formado por pilotos selecionados nos campeonatos estaduais, que alinharão para três baterias em Cordeirópolis. As Etapas terão suas provas transmitidas no Canal Rural pelo segundo ano consecutivo e o campeonato conta com patrocínio máster da UPL e a entrada da Firestone como patrocinador platinum.

Etapas do BRVT 2019:

26/27/28 de abril – Cuiabá (MT), Autocross

14/15/16 de junho – Cordeirópolis (SP), Autocross, Kartcross e Turismo VNT

2/3/4 de agosto – Luis Eduardo Magalhães (BA), Autocross e Kartcross

1/2/3 de novembro – Cuiabá (MT), Autocross