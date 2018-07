Vettel, o mais veloz sob o sol e sob a lua

Com a noite chegando e a temperatura caindo a Ferrari confirmou o resultado do treino inicial e terminou o dia como o carro mais veloz no circuito de Sakhir, cortesia de Sebastian Vettel (primeiro) e Kimi Räikkönen (quarto). Entre os dois se encaixaram Valtteri Bottas (Mercedes, segundo) e Daniel Ricciardo (Red Bull, terceiro). A segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrain, que acontece domingo teve início no mesmo horário da largada da terceira etapa do Mundial de F-1 (12 horas, horário de Brasília, 18 horas local). Com isso as equipes focaram a segunda metade da hora e meia de ensaios para avaliar seus carros com tanque cheio e colher parâmetros para chegar ao set-up ideal no momento da competição.

Apesar de ter os carros mais rápidos a Ferrari não teve um dia dos mais calmos: de manhã uma pane no turbo fez Räikkönen parar no meio do circuito depois de completar apenas cinco voltas, contra 21 do seu companheiro de equipe. Com cerca de 1h35’ decorridos do treino vespertino foi a vez do alemão ter problemas com o motor do monoposto #5, que apagou ao completar a curva 15. Vettel conseguiu engatar ponto morto e seguir no embalo até alcançar uma distância que permitiu aos comissários de pista empurrá-lo até a entrada do box.

Vale destacar a diferença dos tempos marcados entre Valtteri Bottas (2) e Lewis Hamilton (5.) e o terceiro tempo de Daniel Ricciardo, resultados que indicam uma boa disputa pela liderança na corrida de domingo, que terá 57 voltas pelos 5.412 metros do traçado barenita.

Resultados de segundo treino livre.

( ) indica resultados do Treino livre 1

1) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 1’31”310 – (TL1: 1) 1’32”697)

2) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, +0”041 -(14, +2”305)

3) Daniel Ricciardo, Red Bull RB13-Tag Heuer, +0”066 – (2, +0”400)

4) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, +0”168 – (20, +9”636)

5) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, +0”284 – (10, +1”939)

6) Nico Hulkenberg, Renault RS 17, +0”573 – (12, +2”230)

7) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, +0”769 – (5., +1”549)

8) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer, +0”935 – (3, +0”869)

9) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, + 1”195 – (9, +1”867)

10) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, +1”397 – (9, +2”141)

11) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, +1”544 – (16, +2”882)

12) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, +1”565 – (7, +1”635)

13) Jolyon Palmer, Renault RS17, +1”566 – (15, +2”2”371)

14) Fernando Alonso, McLaren MCL32-Honda, +1”587 – (8, +1”675)

15) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, +2”009 – (4, +1”398)

16) Lance Stroll, Williams FW40-Mercedes, + 2”051 – (6, +1”625)

17) Marcus Ericsson, Sauber C36-Ferrari, +2”634 – (17, +3”19117)

18) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, +2”762 – (19, +3”382)

19) Pascal Wehrlein, Sauber C36-Ferrari, +2”807 – (18, +3”262)

20) Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32-Honda, +2”920 (13, 2”300)