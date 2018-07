A história viva da Copa de 1962 desfila por São Paulo

Está aí uma iniciativa muito legal.

O Ministério do Esporte organiza uma série de ações para lembrar o cinquentenário da conquista do bicampeonato mundial de futebol, em 1962, no Chile.

E como parte do evento, vários jogadores que fizeram parte daquela inesquecível campanha estarão reunidos, entre eles seis representantes da então Tchecoslováquia, adversária do Brasil na final.

Trata-se da memória viva desse esporte que tantos nos fascina.

Publico aqui o material oficial de divulgação:

Com presença de ex-jogadores de 1962, Ministério do Esporte promove Exposição “Cinquentenário da Copa Chile”

Evento será de 25.06 a 08.07.12 no Memorial da América Latina, em São Paulo

O Ministério do Esporte promove de 25 de junho a 8 de julho, no Memorial da América Latina, em São Paulo, a exposição “Cinquentenário da Copa do Mundo Chile 62”. A solenidade de abertura do evento será na próxima segunda-feira (25.06), às 10h, no auditório Simón Bolívar, com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo; de ex-jogadores brasileiros e tchecos que jogaram o Mundial de 62; de autoridades e convidados. Na ocasião, o Ministério do Esporte irá lançar livro comemorativo da Copa de Mundo de 1962. A exposição contará com fotos, textos, material da época e a exibição da taça Jules Rimet e será aberta ao público a partir da terça-feira (26.06).

Homenagem e livro

Os jogadores que estiveram nas delegações de Brasil e Tchecoslováquia na Copa de 1962 serão homenageados pelo Ministério do Esporte com placas. O Ministério do Esporte lançará durante a abertura da Exposição o livro “Chile 62 – 50 anos”, uma edição comemorativa do Mundial de 1962. A publicação terá versões em português, inglês, espanhol e tcheco.

Exposição do “Cinquentenário Copa Chile”

Os Homenageados

DELEGAÇÃO Brasil 1962

ALTAIR – Altair Gomes de Figueiredo.

AMARILDO – Amarildo Tavares da Silveira.

BELLINI – Hideraldo Luis Bellini.

COUTINHO – Antônio Wilson Honório.

DJALMA SANTOS – Dejalma dos Santos.

GILMAR – Gylmar dos Santos Neves.

JAIR DA COSTA – Jair da Costa.

JAIR MARINHO – Jair Marinho de Oliveira.

MENGÁLVIO – Mengálvio Pedro Figueiró.

NÍLTON SANTOS – Nílton dos Santos.

PELÉ – Édson Arantes do Nascimento.

PEPE – José Macia.

ZAGALLO – Mário Jorge Lobo Zagallo.

ZITO – José Ely de Miranda.

Jogadores Tchecos

1- Josef Masopust, Republica Tcheca, nasc. 9.2.1931, 81 anos, jogador

2- Jiří Tichý, Republica Tcheca, 6.12.1933, 78 anos, jogador

3- Josef Jelínek, Republica Tcheca, 9.1.1941, 71 anos, jogador

4- Václav Mašek, Republica Tcheca, 21.3.1941, 71 anos, jogador

5- Jan Lála, Republica Tcheca, 10.09.1936, 75 anos, jogador

6- Jozef Štibrányi, Eslováquia, 11.1.1940, 72 anos, jogador