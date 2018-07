Andrés rebate pressão no caso Adriano, lembra Ronaldo e tenta controlar racha de sua chapa

O presidente licenciado do Corinthians e atual coordenado de seleções da CBF, Andrés Sanchez, não esconde a insatisfação com o desempenho e comportamento do atacante Adriano.

No entanto, atribui a pressão que tem sofrido em relação à situação do polêmico jogador (muitos já o querem fora do clube) às rixas políticas que tomam conta do Parque São Jorge nas semanas que antecedem a eleição para presidente e conselheiros.

“Adoram tripudiar em cima do Adriano, dizer que não deu certo, mas fazem questão de esquecer do Ronaldo e do estádio de Itaquera, duas negociações que mudaram as referências do mercado brasileiro”, afirmou ao blog.

Ocorre que o grupo de oposição tenta aproveitar o momento de instabilidade da situação.

Embora o prazo final para registro das chapas termine nesta sexta-feira, muitos partidários de Sanchez não concordam com a indicação de Mário Gobbi para concorrer à presidência contra o empresário Paulo Garcia. O sucessor de Sanchez será conhecido no dia 11 de fevereiro.

Rachada, a situação corre o risco de perder uma eleição que considerava ganha até pouco tempo