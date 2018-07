Boca x Corinthians: final que vale R$ 300 milhões

O clássico entre Boca Juniors x Corinthians, que a partir de amanhã começa a definir o campeão da Taça Libertadores da América, é marcado pelo equilíbrio. Bom, pelo menos fora de campo.

Os grupos de jogadores, somados os valores de mercado dos 50 atletas envolvidos na grande decisão (25 inscritos de cada lado), valem R$ 300 milhões.

Confira as conclusões da Pluri Consultoria, empresa responsável pelo levantamento:

Será o duelo entre o 6º (Corinthians) e o 7º (Boca) times mais valiosos da América do Sul. Confira a seguir mais informações sobre o valor dos 25 jogadores inscritos por cada equipe:

1) Os 50 jogadores inscritos (25 de cada time) para a final, com valor de mercado total de € 118 milhões, ou R$ 303 milhões;

2) Na média, cada jogador vale € 2,4 milhões (R$ 6,1milhões);

3) Há equilíbrio entre o valor dos dois elencos. O Corinthians possui valor de mercado estimado pela PLURI € 61 milhões (R$ 157 milhões), enquanto que o elenco do Boca está avaliado em € 57 milhões (R$ 146 milhões);

4) Paulinho (23), avaliado em € 12,4 milhões, é o jogador mais valioso do confronto, seguido por Ralf (28) com € 7,1 milhões. No Boca, os mais valiosos são Pablo Mouche (24) (€ 4,9 milhões) e Juan Román Riquelme (34) (€ 3,7 milhões);

5) Entre os 10 mais valiosos, mais equilíbrio, com 5 para cada lado.