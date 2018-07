Corinthians vai aumentar pressão sobre Adriano

Conversei há alguns dias com o presidente em exercício do Corinthians, Roberto de Andrade, sobre o caso de Adriano.

O dirigente reconhece que o atleta é problemático, dá a entender que já é consenso na diretoria de que o custo-benefício da contratação é negativo e explicou como vai agir daqui para frente:

“Existe o discurso em frente às câmeras, no qual você não pode ser muito duro com ninguém, pois corre o risco de se indispor com todo o grupo. E essa questão da trairiagem é muito forte entre os jogadores de futebol”

“Mas existe aquela conversa no vestiário, na sala do presidente, enfim, em um ambiente privado. E nesse momento não vai mais existir moleza. A cobrança será forte”

Vale lembrar que vários outros clubes adotaram estratégia parecida. Todos falharam.

Roberto de Andrade promete aumentar a pressão sobre Adriano, mas é bom que o presidente corintiano saiba que também será alvo de pressão.

É cada vez maior o número de colegas da diretoria, conselheiros e torcedores que defendem a saída do atacante.

A paciência no Parque São Jorge com o ex-Imperador, ao que tudo indica, acabou.