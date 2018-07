David Beckham é o jogador de futebol que mais fatura

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar…

Todos eles são fichinha quando o assunto é faturar.

No topo da lista de jogadores de futebol com maior rendimento no planeta está o experiente e rei do marketing David Beckham.

O inglês, que joga no Los Angeles Galaxy, na liga americana, faturou US$ 46 milhões (R$ 92 milhões) na última temporada.

Cristiano Ronaldo vem logo em seguida, com US$ 42,5 milhões (R$ 85 milhões).

A lista foi publicada pela revista americana Forbes, com o título “Os 100 atletas mais bem pagos do mundo”.

Uma curiosidade. Na lista geral, Beckham é apenas o oitavo colocado.

O grande destaque é o boxe, para alegria de meu vizinho de blog Wilson Baldini, que me alertou sobre o fato.

Dois boxeadores “lutam” pelo posto de atleta mais bem pago do mundo.

A liderança no momento é de Floyd Mayweather, que faturou US$ 85 milhões (R$ 170 milhões).

Bem abaixo vem o filipino Manny Pacquiao, com US$ 62 milhões (R$ 124 milhões).

E ainda dizem que o boxe perdeu prestígio.

Bom, não é o que mostram os números.