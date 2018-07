Diretoria do Santos vê Ganso distante. Porto deve aumentar oferta para 12 milhões de euros

Uma reunião entre representantes da DIS e do Porto deve ocorrer ainda hoje.

A expectativa é de que o clube português aumente para 12 milhões de euros a oferta por 45% dos direitos econômicos de Paulo Henrique Ganso que pertencem ao Santos.

Na frente das câmeras o microfones, o discurso está decorado: os dirigentes do Santos dizem que estão otimistas e que Ganso recuperará o futebol no ano do centenário.

Porém, quando os aparelhos estão fora da tomada, o papo é outro.

A diretoria santista entende que o meia é influenciável, sugestionável. Por isso a cúpula demonstra desconforto e um certo cansaço com a situação. “Faz mais de um ano que ele não joga bem, arruma confusão por causa de seus empresários e anda com esse semblante triste. Difícil ter esperança neste cenário”, disse ao blog um dos dirigentes alvinegros que acompanham o caso de perto.

Cartolas europeus já foram informados a respeito desta relação desgastada entre Paulo Henrique e Santos e tentam tirar proveito do momento e desvalorizá-lo.

Foi com esta linha de raciocínio que o Porto mandou proposta considerada risível pelo presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. “Acho que esqueceram de um zero na proposta”, ironizou.