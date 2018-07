Documento da CBF libera Oscar para atuar pelo Inter-RS

O blog revela o documento do qual os advogados do Internacional e do jogador Oscar sustentam a escalação do meia mesmo depois de a Justiça Trabalhista paulista ter sido favorável, em segunda instância, ao São Paulo no embate com o atleta.

De acordo com o advogado André Ribeiro, que representa o jogador, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sinaliza que só fará alteração no registro de Oscar após o julgamento em última instância. Em tese, até lá o atleta pode defender o clube gaúcho.

No caso, a CBF teve de se manifestar após consulta da direção do clube peruano Juan Aurich que, alertado sobre a briga na Justiça entre Oscar e São Paulo, pleiteava os pontos daquele jogo, a estreia de ambos na Taça Libertadores-12, vencido pelo Colorado.