Emoção? Talvez. Surpresa? A Lusa

Assisti às estreias de Corinthians e Santos no Paulistão.

Jogos movimentados, até com certa dose de emoção.

Os corintianos, apesar da evidente falta de ritmo e das pernas pesadas, se esforçaram muito para virar o placar (2 a 1) contra o Mirassol. Ainda são necessárias algumas rodadas para se ter ideia do quanto mudou este time em relação ao campeão do ano passado.

Em Piracicaba, a empolgação do XV, que não jogava a Série A do Paulista desde 1995, temperou o jogo com emoção. E a reação emotiva dos torcedores “caipiras de verdade” faz os céticos em relação à importância dos Estaduais ponderarem um pouco.

O Santos jogou com o time reserva, o que também impede uma análise mais detalhada.

Não assisti, mas pelo placar faço questão de destacar a vitória do Linense sobre o Comercial: 4 a 3

O jogo da Lusa assisti na base da visão periférica. Reconheço os méritos do Paulista, mas não esperava derrota em casa.

No Rio, Fla, com o time B (o principal está na Bolívia, onde joga na quarta-feira contra o Potosi), e Flu passearam em campo.

Por enquanto, valeu!