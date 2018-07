Felipão e Frizzo se reúnem para acertar diferenças

No último fim de semana, o diretor de futebol Roberto Frizzo e o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, tiveram uma conversa reservada.

Nela, Felipão explicou que a maneira como o dirigente conduz as negociações com atletas atrapalha seu trabalho. Frizzo, por sua vez, reclamou das críticas públicas que recebe do treinador, que frequentemente o colocam em saia-justa.

Coincidência ou não, na véspera da reunião chegou aos ouvidos de Frizzo a informação de que a pressão sofrida pelo presidente Arnaldo Tirone para afastá-lo do cargo aproximava-se do insuportável.

E como boa parte do problema estava relacionada ao relacionamento turbulento do diretor com o técnico, Frizzo decidiu procurar o treinador para uma conversa.

Frizzo se diz satisfeito com o resultado do papo.