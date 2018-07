Governo não faz ideia de quanto vai gastar ou lucrar com a Copa

O governo federal não faz a menor ideia de quanto irá gastar na organização da Copa do Mundo

Tampouco tem estimativa do montante que irá arrecadar com o evento

A informação é do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, com quem bati um papo durante e depois do Arena Sportv desta sexta-feira. “É muito complicado fazer um levantamento desse tipo, pois são muitas variáveis”, afirmou o ministro. “Realmente não tenho esses números.”

Rebelo, porém, concorda com o ex-jogador Ronaldo: “O Brasil fará a melhor Copa do Mundo de todos os tempos”

NOTA DO BLOG: É compreensível a dificuldade em projetar os lucros. Afinal, é complicado calcular o valor, por exemplo, da exposição que o País terá por causa do Mundial. No entanto, não ter ideia do quanto irá gastar é preocupante. E como é possível assegurar que será uma grande Copa do Mundo sem saber o custo disso?