Governo quer transformar Lei Geral da Copa em 'Lei Regional'

A Lei Geral da Copa, que caminha a passos de cágado no Congresso Nacional, é o contrato entre o país-sede e a Fifa para a organização do Mundial.

Como qualquer contrato, o documento celebra os mais diversos assuntos que envolvem o evento.

E não tem esse nome – “GERAL” – por acaso.

Afinal, são regras que valem (ou deveriam valer) para todo o evento.

Portanto, quando o governo federal regionaliza a discussão, ou seja, sugere que a Fifa negocie com cada Estado, está, no mínimo, omitindo-se. É função da União entregar o pacote fechado para a entidade, com as negociações devidamente resolvidas.

É impressionante nossa incompetência e fazer valer um acordo que está assinado há cinco anos.

Na Fifa não há santos, como todos sabemos.

Mas que eles têm razão em estar indignados com o que ocorre por aqui, ah, isso eles têm.

NOTA DO BLOG: Até agora só aproveitamos a gigantesca vitrine que uma Copa do Mundo representa para expormos ao mundo nossas mazelas, como o maldito “jeitinho brasileiro” e nossa habilidade de criar dificuldades para vender facilidades. Ah, e os gringos que se preparem. Aqui, um contrato assinado não é garantia de acordo cumprido.