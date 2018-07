Inter-RS pede ajuda ao Santos para segurar Damião

A diretoria do Inter-RS sabe que o assédio sobre Leandro Damião, que já é grande, ficará ainda mais intenso na janela de transferências, no meio do ano.

Por isso, alguns dirigentes gaúchos procuraram colegas da Vila Belmiro para entender como funciona o projeto de carreira assinado com Neymar.

Os colorados dizem acreditar que Damião, mesmo sem contar com o mesmo apelo popular da estrela santista, seja capaz de gerar o próprio salário com ações de marketing.

A ideia em Porto Alegre é manter o atacante no grupo colorado até, pelo menos, a Copa do Mundo de 2014.