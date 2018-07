Juvenal ameaça com "pão e mortadela"

No auge da indignação com a eliminação do time sub-18 da Copa São Paulo Júnior, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, chegou a ouvir que a exemplar estrutura do CT de Cotia representaria mais um problema do que uma solução.

Aqueles que pensam assim argumentam que o local, por oferecer aos meninos da base tratamento típico de profissionais, faz com que os mesmos sintam-se como tais. Em outras palavras, embora ainda não sejam estrelas, comportam-se como elas. “Seguem o mesmo exemplo. Compare o time principal do ano passado e o da Copinha deste ano. Os mesmos problemas identificados entre os profissionais (indiferença e falta comprometimento) foram vistos entre os meninos, que são marrentos”, afirmou ao blog um diretor tricolor.

Diante destes fatos, Juvenal esfriou a cabeça, ouviu a opinião de algumas pouquíssimas pessoas e parece ter começado a elaborar uma estratégia de mudança na rotina dos garotos.

Claro, a estrutura será mantida, mas o nível de exigência aumentará na mesma proporção que alguns mimos desaparecerão. “Eles (garotos) precisam saber como é dormir em colchonete e almoçar pão com mortadela”

NOTA DO BLOG: Culpar a estrutura de Cotia pela decepcionante participação do São Paulo na Copinha é a mesma coisa de responsabilizar o automóvel por uma multa de excesso de velocidade. É natural que jovens imitem o comportamento de adultos. Falta os clubes se preocuparem com a formação do cidadão tanto quanto se preocupam com a formação do atleta.