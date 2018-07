Lucas salva a suada noite tricolor!

De modo geral, o São Paulo não foi bem.

Venceu por 1 a 0 graças ao brilho individual de Lucas.

O que não é demérito algum. Ele está lá para isso mesmo. E fez um golaço.

Mas a torcida sente uma mistura de alívio e apreensão.

O conjunto da equipe não transmite confiança.

E nada tem a ver com o fato de jogar parte do segundo tempo com um jogador a menos, após expulsão de Paulo Miranda.

Mesmo quando tinha 11 não convencia, tamanha a dificuldade em criar.

O Coritiba, por sua vez, jogou bem até ficar em vantagem numérica

Inexplicavelmente perdeu força no momento em que mais deveria pressionar o adversário, mesmo no Morumbi.

Certeza de casa cheia e muita pressão no Couto Pereira na semana que vem.

Mais do que equilíbrio tático, o São Paulo terá de mostrar equilíbrio emocional para chegar à final.