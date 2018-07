Mano Menezes dá livro de presente para diretoria do Corinthians

Alguns integrantes da atual diretoria do Corinthians, entre eles o presidente licenciado, Andrés Sanchez, e o candidato da situação nas eleições do próximo mês, Mário Gobbi, receberam presente do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes.

Trata-se do livro intitulado “A Bola não entra por acaso”, do espanhol Ferran Soriano.

Nas páginas da obra, o autor relata a experiência que teve como executivo financeiro do Barcelona.

Coincidência ou não, algumas ações da diretoria corintiana nos últimos meses seguem fielmente o que é indicado no livro. Um exemplo é a importância de um clube ter seu próprio estádio.

“É nosso livro de cabeceira”, reconhece um dos dirigentes alvinegros agraciados com o presente.