Marcos é o mais pedido para lugar de Frizzo

A saída de Roberto Frizzo da direção de futebol do Palmeiras é iminente.

O presidente Arnaldo Tirone deu todas as dicas que ficou ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari durante a queda de braço que o treinador teve com o dirigente nos últimos meses.

E quem colocar no lugar de Frizzo?

O nome mais sugerido a Tirone é o de Marcos.

E o argumento é simples: teria de ser alguém sem rejeição no clube e que tivesse bom trânsito com o grupo de jogadores, a comissão técnica e, claro, a torcida.

Só o aposentado goleiro se encaixa neste perfil.

Difícil é convencer Marcos a aceitar tal função.