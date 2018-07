Marcos vira 'embaixador' de Sindicato

Enquanto vê seu nome no topo da lista de sugestões que chegam ao presidente Arnaldo Tirone para o lugar de Roberto Frizzo, o goleiro aposentado Marcos fez acordo para ser o novo “embaixador” do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo.

Mas, afinal, quais as atribuições deste cargo?

Quem explica é o presidente do sindicato, Rinaldo Martorelli:

“O Marcos tem uma imagem ótima e é uma pessoa consciente. Vai nos ajudar muito em eventos e no contato com os atletas”

NOTA DO BLOG – Só para lembrar, Marcos foi um dos atletas mais atuantes na mobilização contra agressões sofridas por jogadores de futebol, realizada no ano passado, logo após o incidente com João Vitor.