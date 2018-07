Mensagem de boas-vindas

Em mais de 20 anos de carreira, aventurei-me por várias mídias. Comecei no jornal impresso, fiz alguns trabalhos para revistas, participei de inúmeros programas e transmissões de rádio e, atualmente, tenho o privilégio de integrar a equipe de colunista do Estadão e de ser comentarista na televisão, onde atuo há cinco temporadas pelo Sportv.

Apesar de tantas experiências e do vasto leque de atuação, faltava alguma coisa: a internet, veículo ágil, democrático e que, de tão poderoso, ainda nos assusta em alguns momentos e nos apresenta dificuldade em domá-lo.

E com o espírito de quem adora ser desafiado, megulho aqui em mais uma jornada profissional e (por que não dizer?) pessoal com a criação deste blog. É aqui, a partir de agora, que espero manter contato mais direto e frequente com leitores ávidos por um bom papo, troca de ideias e, claro, informação.

Todos estão convidados a embarcar nesta jornada comigo

Sejam muito bem-vindos

Wagner Vilaron