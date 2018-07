O gajo foi mais Ronaldo do que Cristiano

Cristiano Ronaldo finalmente desencantou no Eurocopa.

Com dois gols do vaidoso e pouco modesto atacante do Real Madrid, Portugal venceu a decepcionante Holanda por 2 a 1 e classificou-se ao lado da Alemanha no Grupo B, o mais complicado dessa primeira fase da competição.

Confesso que tenho de me esforçar para gostar de Cristiano Ronaldo.

O considero um grande jogador, mas não soltaria rojões se meu time o contratasse.

Mas o cara tem talento e personalidade.

Reagiu quando a pressão sobre seu time e, principalmente, seu futebol estavam fortes.

Comportamento típico dos craques.

E a Holanda foi triste, decepcionante, horrorosa.

Deixou a Euro com vergonhoso “0”, eu disse zero ponto.

Uma laranja azeda, seca, murcha…