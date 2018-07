Rogério Ceni busca apoio do padre Marcelo Rossi

Rogério Ceni procurou apoio do padre Marcelo Rossi, de quem é amigo há longa data, na luta para não precisar passar por uma cirurgia no ombro.

A intervenção é considerada necessária pelos médicos do São Paulo e estava agendada para a manhã desta terça-feira.

Rogério não esconde das pessoas mais próximas o receio de ser submetido à intervenção.

Aos 39 anos, com projeção de seis meses de recuperação e com a informação de que pode ficar com limitações de movimento, o capitão são-paulino teme que a cirurgia represente o fim de sua espetacular carreira.

Por isso pediu prazo (até sexta-feira) para iniciar a recuperação com fisioterapia.