Tirei alguns dias em janeiro para viajar e visitar alguns amigos no sul do Brasil.

Em alguns dias chuvosos os programas caseiros acabam incluindo assistir tv. Não sou aficionado por essa atividade e chego a passar dias sem liga-las em casa. Contudo tive uma grata surpresa ao sintonizar a TV Floripa e ver uma programação repleta de ótimos documentários.

“Belo Monte: anuncio de uma guerra” escancara como o poder e interesses pessoais mais uma vez são prioritários.

Ter conhecimento de como foi conduzido todo o processo, ignorando pareceres técnicos contrários e ate afastando profissionais do próprio governo que sugeriam mais tempo para fazerem um estudo mais detalhado do impacto ambiental causou-me perplexidade e uma profunda tristeza.

O impacto será em todo o mundo. A Amazônia tem um papel impar no clima mundial e alterar o curso do rio Xingu com certeza trará conseqüências irreversíveis.

E como muitos governantes adoram obras grandiosas com benefícios questionáveis, estamos assistindo a realização de mais uma com a bandeira da “auto suficiência energética” na frente e nossos impostos sendo financiador do que no inicio seria apenas dinheiro privado.

Recomendo que assistam para terem mais informações sobre a realidade e gravidade do projeto.

Não tenho partido político e discordo totalmente daqueles que pensam que criticar é ser “oposicionista”. Mas me oponho sim a projetos e pessoas que não vislumbram o beneficio da maioria ou que, ainda que essa maioria seja beneficiada, não analisem se o preço a pagar pela minoria, nesse caso índios população ribeirinha e meio ambiente, não é altíssimo e injusto.

Um magnífico documentário! Uma triste historia que se repete.

A dura realidade do mundo em que vivemos onde o interesse de quem financia as campanhas políticas vem sempre acima dos demais.