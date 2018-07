Há um ano o boxe, o futebol, o emprego, a vida ficou menos engraçada. Perdia meu pai e com ele as conversas sobre esporte, programas de TV, tudo….Tudo ficou menos interessante. Não há mais motivo para discutir, comentar, polemizar. Deixei de aprender sobre boxe. Meu pai falava pouco de boxe, mas conhecia para caramba. Lia minhas matérias e dava bronca naquilo que não concordava. “Salame, o Holyfield é esperto. Vai ganhar do Tyson.” Foi o que o seo Wilson me falou por telefone antes do combate de 1996. Não deu outra.

Fui na luta do Pacquiao com o Mosley. Estranhei ao não ligar para o Brasil e perguntar a opinião dele. Um vazio tomou conta. Cadê o velho para falar algo que não percebi? Sempre foi assim. Ele não chegou a ver o livro do Tyson pronto. Leu os primeiros capítulos. Incrivelmente, ele gostou. “Mas preferia que você escrevesse no Caderno 2”, brincava sempre.

Pai, aqui estou um ano depois. Vou usar uma linguagem nossa. Linguagem do boxe. Ainda estou nocauteado. Na lona. Perdi. Mas não desisti. Farei mais coisas pelo senhor. Livros, lutas, comentários. Espero que o senhor goste. Te amo.