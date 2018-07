15 de setembro: dia histórico

Bob Arum/Top Rank/HBO/Julio Cesar Chavez Jr. e Oscar De La Hoya/Golden Boy Promotions/Showtime/Saul Canelo Alvarez vão duelar dia 15 de setembro. Dois grandes eventos do boxe estão anunciados para o mesmo dia em Las Vegas. Julio Cesar Chavez Jr. vai enfrentar o argentino Sergio Martinez, no Ginásio do Thomas & Mack Center, enquanto Saul Alvarez terá pela frente Victor Ortiz, no MGM Hotel. A distância é de apenas três quilômetros e meio. Que dia sensacional! Uma TV não será suficiente. E ainda restam as preliminares, que não estão definidas. Será uma briga intensa pelo pay-per-view.

Eu sou a favor desta disputa pela audiência. Pelo menos uma vez. Vai ser diferente. E vocês?