Bob Arum: “Luta de sábado é decisiva para Esquiva”

Esquiva Falcão fará apenas sua segunda luta como profissional, sábado à noite, no Hotel MGM, em Las Vegas, na preliminar de Manny Pacquiao x Timothy Bradley. E, apesar do início de carreira, será uma compromisso de total importãncia para o brasileiro medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012. A análise será feita pelo lendário empresário Bob Arum, dono da empresa Top Rank e que tem contrato com o lutador nacional para os próximos cinco anos. Arum falou com exclusividade ao Estado. “Esquiva tem potencial para ser um superstar do boxe. Mas será preciso mostrar isso no ringue a partir de sábado”, disse o homem, de 82 anos, que trabalhou na carreira de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, entre muitos outros pugilistas.

Estado – Como o senhor analisa o pugilista Esquiva Falcão?

Bob Arum – Esquiva tem potencial para ser um superstar do boxe. Mas será preciso mostrar isso no ringue a partir de sábado.

Estado – Quais seus planos para o medalha de prata em Londres?

Bob Arum – Nós temos duas datas reservadas para ele. Dias 31 de maio e 19 de julho, ambas em Macau, na China. São eventos muito grandes e que terão grande repercussão. Por isso, ele precisa se apresentar bem sábado á noite.

Estado – O que é “se apresentar bem”?

Bob Arum – (risos) É fazer o que o público gosta. Uma luta agressiva, com técnica, bastante disposição. Ele precisa ser agradável na TV.

Estado – Existe a possibilidade de a Top Rank levar uma das lutas de Esquiva para o Brasil?

Bob Arum. Sim. Temos um relacionamento muito bom com a TV Globo e pensamos em levar lutas de Esquiva em seu país.

Estado – No ano que vem?

Bob Arum – Não, ainda este ano. Tudo vai depender das próximas apresentações do Esquiiva.

Estado – O senhor tem feito eventos grandiosos na China. O Brasil tem o mesmo potencial?

Bob Arum – Não. Economicamente, o Brasil é um país no qual se tem as mesmas perspectivas da China, mas no boxe não é mesma coisa. Vocês (brasileiros) tiveram apenas o Freitas (Acelino Popó Freitas) como grande nome. É preciso criar um novo campeão. O Esquiva poderá ser ele, mas precisa de tempo para isso. Só depois é que podemos pensar em tornar o Brasil em uma China. Os chineses já realizam eventos do mesmo nível de Las Vegas.

Estado – Aos 82 anos, o senhor demonstra uma vitalidade incrível para o trabalho. Na mesma semana, chegou a estar na China, Filipinas, EUA. Onde vai buscar tanta energia?

Bob Arum – A idade é apenas um número. A cabeça é que move tudo. Hoje me sinto entusiasmado com tudo que faço. Quero permanecer por muitos anos, mas sei que não serão tantos assim (risos).

Estado – O senhor gosta de futebol? Vai ver a Copa do Mundo?

Bob Arum – Gosto de futebol, mas a equipe norte-americana ainda é muito limitada. Gosto da festa que fazem com o futebol. Em 2006, estava de férias na Itália durante a final da Copa da Alemanha. Fui para as ruas ver a festa dos italianos por causa do título. Foi muito divertido.

Estado – Quem o senhor acha que vence a Copa?

Bob Arum. – Não sei (risos). Mas quero que vença um país que faça muita festa. Brasil, por estar organizando, Itália….