500 mil nas Filipinas e 50 mil na Cidade do México

Bom Arum revelou o que planeja para divulgar o duelo entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez, dia 12 de novembro, em Las Vegas. Dia 3 de setembro, os dois lutadores estarão em Manila, capital das Filipinas. A expectativa é de que 500 mil pessoas se reúnam.

Dia 6 de setembro, todos estarão em Nova York. No dia seguinte, a promoção da luta será feita em Los Angeles. “Na quinta-feira, dia 8 de setembro, estaremos na Cidade do México para mais 50 mil pessoas”, entusiasma-se Bob Arum, que não confirmou Washington no tour.