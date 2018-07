A humildade de Roach e Beristáin

Alguns dos técnicos mais renomados do futebol brasileiro teriam pelo menos uma coisa a aprender com Freddie Roach e Ignacio Beristáin, treinadores de Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez: humildade. Suas carreiras já produziram 50 campeões mundiais, mas não os tornaram protagonistas nas lutas de seus pupilos. “Eu não entendo o porquê de tanta gente (jornalistas) aqui, afinal não darei e não receberei nenhum soco sábado à noite (hoje)”, disse, sem falsa modéstia, Beristáin, de 68 anos, que trabalhou com lendas mexicanas como Ricardo Lopez, Daniel Zaragoza, Humberto Gonzalez, além de Oscar De La Hoya.

Com voz muito baixa, sem mexer as mãos ou levantar a cabeça, o mexicano Beristáin atendeu a imprensa por 45 minutos na quinta-feira. Os jornalistas mais distraídos passavam ao lado e nem percebiam a sua presença. Sem um gravador ou microfone seria impossível saber o que o técnico de Juan Manuel Marquez estava dizendo. “Todo lutador precisa subir no ringue com um plano de luta. Sabendo cada passo que seu adversário pode dar. Em caso de surpresas, um plano B precisa ser acionado. Marquez está preparado para vencer Pacquiao”.

Marquez, cujo irmão Rafael Marquez também é treinado por Berisntáin, não economiza elogios ao “mestre”. “Tudo que sei no boxe devo a ele”, disse o pugilista, de 38 anos.

Descendentes de irlandeses, canadenses e franceses, Roach, de 51 anos, também tem a fala pausada. Quando fala, parece estar pedindo desculpas. Coloca uma mão na cabeça, outra na boca e jamais interrompe uma pergunta. Eleito o melhor técnico de boxe nos últimos quatro anos pela Associação dos Escritores de Boxe dos Estados Unidos, Roach, um ex-peso leve sem sucesso da década de 80, espalhou seu conhecimento pelo mundo. Entre os mais de 50 pugilistas com quem já trabalhou, destaque para os norte-americanos Mike Tyson, Bernard Hopkins e Oscar De La Hoya, o inglês Amir Khan, o mexicano Julio Cesar Chavez, o nigeriano Wale Omotoso, o russo Dimitri Kirilov, além da boxeadora Lucia Rijkjer.

“Não é necessário gritar com o atleta. É importante conhecer o limite de cada um e saber explorar o que cada pugilista tem de melhor. A dedicação do técnico no treinamento deve ser maior do que do lutador. E é preciso também conhecer o seu boxeador fora do ringue”, disse Roach, que deu sua contribuição ao cinema, ao cuidar da preparação do ator Mark Wahlbergnnas filmagens do filme “O Vencedor”.

“Se Freddie Roach não estivesse em meu córner, tenho certeza de que não seria considerado o melhor lutador do mundo”, afirmou Pacquiao.

Desde maio, Roach acumula a responsabilidade de orientar as equipes olímpicas de boxe dos Estados Unidos para os Jogos de Londres ano que vem.