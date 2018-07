Adrien Broner está cada vez melhor

Adrien Broner tem tudo para se transformar no mais novo fenômeno do boxe. Sábado à noite, em Atlantic City, com transmissão pelo SporTV, o norte-americano, de 23 anos, mostrou que tem qualidades para ser considerado um dos grandes nomes do pugilismo atual. O campeão mundial dos leves, pelo Conselho Mundial de Boxe, teve mais uma grande atuação e derrotou por nocaute técnico no quinto assalto o valente britânico Gavin Reees.

Broner soma agora 26 vitórias, com 22 nocautes, enquanto Reees perdeu pela segunda vez, após 40 combates.