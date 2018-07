Adversário no aniversário

O próximo rival do filipino Manny Pacquiao deverá ser anunciado dia 17 de dezembro, data do 32.º aniversário do supercampeão. O empresário Bob Arum vai viajar até as Filipinas para se reunir com seu pupilo. Se não houver um acerto com Floyd Mayweather nas duas próximas semanas, as opções serão Juan Manuel Marquez, Shane Mosley e Andre Berto.

Marquez, dono dos cinturões dos levs da OMB e AMB, já enfrentou Pacquiao duas vezes. O filipino venceu em decisão dividida e houve um empate. Mosley é um ex-campeão mundial dos médios-ligeiros, meio-médios e leves, enquanto Berto é o campeão invicto dos meio-médios do CMB.

O escolhido luta com Pacquiao, dia 16 de abril, possivelmente em Las Vegas.