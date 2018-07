AIBA quer aposentar capacetes

O tailandês Ching-Kuo Wu, presidente da Associação Internacional de Boxe Amador, afirmou que os pugilistas poderão atuar nos Jogos Olímpicos de Londres sem capacete. A decisão final depende do COI, que vai estudar e avaliar os riscos a serem impostos aos lutadores. “Sabemos que será bastante complicado. A parte mais difícil do processo será alterar o regulamento para assegurar o menos dano possíve. Será muito importante a figura do árbitro e atuação dos novos materiais das luvas”, afirmou Wu.