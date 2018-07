Al Haymon oferece US$ 47 milhões a Chavez Jr.

Al Haymon, o maior empresário do boxe atual, não para de buscar os melhores lutadores da atualidade. O homem que já cuida da carreira de grandes nomes do boxe atual, como Floyd Mayweather, ofereceu US$ 47 milhões ao mexicano Julio Cesar Chavez Jr. Não foi divulgado o tempo de contrato.

Chavez Jr. esteve em 13 de abril, em Las Vegas, onde se encontrou com Bob Arum na tentativa de fechar o acordo para o combate com Gennady Golovkin.

O mundo do boxe está fervendo!