Algieri fica nu e só dá peso após uma hora

Chris Algieri não deu o peso combinado de 144 libras (65,320 quilos) para a luta contra Manny Pacquiao, neste sábado, em Macau, na China. O norte-americano acusou 144,4 libras na primeira tentativa. Sem um cordão no pescoço e nu, baixou para 144,2 libras. Após uma hora fechou em em 143,6 libras.

Sem problemas com o peso, Pacquiao apontou 143,8 libras. Este é o menor peso do filipino desde 12 de novembro de 2011, quando pesou 143 libras no terceiro duelo com Juan Manuel Marquez.