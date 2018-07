Algieri quase abandonou o boxe em 2013

Chris Algieri era um dos espectadores do combate entre Mike Perez e Magomed Abdusalamov, em 2 de novembro do ano passado, no Madison Square Garden, em Nova York. Abdusalamov perdeu por pontos, acabou internado, operado e ficou com sequelas por causa de lesões cerebrais. O fato assustou Algieri, que por pouco não pendurou as luvas.

Abdusalamov tinha um cartel de 18 lutas, 18 vitórias, 18 nocautes. Um peso pesado que começava a chamar a atenção. Algieri, na época, somava 17 vitórias e estava invicto. “Se ele (Abdusalamov), que só tinha nocautes, perdeu desta forma, o que poderia acontecer comigo?”, perguntou Algieri e amigos.

Naquele momento sua maior bolsa tinha sido de US$ 15 mil. Em junho deste ano, na vitória sobre Ruslan Provodnikov, o nova-iorquino embolsou US$ 115 mil. Hoje, diante de Pacquiao, sua bolsa será de US$ 1 milhão.