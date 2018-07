Ali arrecada US$ 7 milhões contra o Parkinson

Em evento realizado em Phoenix, Arizona, Muhammad Ali recebeu dois mil convidados no Muhammad Ali Celebrity Fight Night XIX, no JW Marriott Desert Ridge Resort. Anualmente, o encontro serve para somar fundos para a luta contra o Mal de Parkinson.

Com a presença de Jennifer Lopez, Steve Martin, Billy Crystal, Andrea Bocelli, Billy Ray Cyrus (“Hannah Montana”), entre outros, a festa arrecadou US$ 7,2 milhões. A instituição de Ali, criada em 1984, já soma US$ 80 milhões. Mais um “nocaute” do maior esportista de todos os tempos.