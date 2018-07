Amir Khan e irmão batem em seis baderneiros

Amir Khan e o irmão Harron, que também é pugilista, estavam saindo de uma festa na madrugada de sexta-feira, quando o carro do ex-campeão mundial foi impedido de seguir caminho. Quando os irmãos Khan desceram do carro, seis homens, um com uma barra de metal, partiram para a briga. Amir Khan chegou a sofrer um corte no lábio, mas juntamente com Harron mandou todos os baderneiros para o hospital de Birmignham. Shan Khan, pai dos lutadores, afirmou que era melhor os filhos não terem reagido.