Aos 82 anos, morre Jose Sulaimán, presidente do CMB

Morreu, aos 82 anos, José Sulaimán Chagnón, presidente do Conselho Mundial de Boxe desde 1975. O dirigete estava internado desde setembro nos Estados Unidos, onde foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Com problemas de diabetes e hipertensão, Sulaimán jamais se recuperou. Na última convenção do CMB, no fim do ano passado, foi a primeira e única vez que Sulaimán não esteve presente em 51 anos de existência da principal entidade do boxe mundial. Na oportunidade ele foi aclamado presidente, cargo que ocupava desde 1975. Seu filho, Mauricio, deve assumir a presidência.