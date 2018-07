Aos 88 anos, morre “seo” Carollo

Mais uma terrível notícia para o mundo do boxe. Morreu neste sábado, aos 88 anos, Antonio Carollo, um dos maiores treinadores do boxe brasileiro em todos os tempos. Foi o técnico de Servílio de Oliveira na conquista do bronze, na Cidade do México, em 1968, única vez que a nobre arte brasileira subiu ao pódio olímpico. “Seo” Carollo esteve em outras quatro olimpíadas. Também foi treinador de Miguel de Oliveira, campeão mundial em 1975.

O que mais me impressionava no “seo” Carollo era a humildade. Só as grandes personalidades atingem tal estágio. Tinha uma paciência enorme para ensinar os segredos do boxe. Deixa muitas saudades.