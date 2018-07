Após bater Porter, Brook vai pegar Thurman

Mal derrotou Shawn Porter, sábado à noite, o britânico Kell Brook já tem novo adversário definido. Será norte-americano Keith Thurman, que estava ao lado do ringue do StubHub Center. O anúncio foi feito por Oscar De La Hoya, que anunciou o duelo para a Inglaterra ainda este ano. O duelo vai colocar frente a frente dois invictos. Brook soma 33 vitórias, com 22 nocautes, enquanto Thurman venceu 23, com 21 nocautes.

Brook venceu Porter por pontos, após 12 roundes. Dois jurados foram a favor do britânico e um deu empate. Com o resultado, Brook conquistou o cinturão dos meio-médios, versão Fedederação Internacional de Boxe.