Argentinos ‘catimbam’ na pesagem de Yamaguchi

Foi tenso o clima na pesagem entre Yamaguchi Falcão e Martín Fidel Rios, no início da tarde em Santos. A luta, marcada para a categoria dos médios, teve o peso combinado em 73,4 quilos. Rios pesou 71,8 kg, enquanto o brasileiro atingiu 72,7 kg. Os “segundos” do argentino começaram a esbravejar, indicando que Yamaguchi teria superado o limite de 72,5 quilos, que é da categoria dos médios. Pressionado, Yamaguchi foi ao banheiro, voltou após alguns minutos e pesou 72,5 quilos.

Ramiro Gonzalez, representante da Golden Boy Promotions, foi até o grupo de Ríos, liderado pelo empresário Mario Arano, é informou que o peso era “combinado” em 73,4 kg, como previsto em contrato. Os “hermanos” disseram que não sabiam desse acordo.

No momento da foto após a pesagem, Yamaguchi e Ríos voltaram a gtrocar farpas e quase foram para a troca de golpes.

“Pode deixar que estou tranquilo. Isso só foi para mexer com ele”, disse Yamaguchi, que assim como Ríos, foi desclassificado no primeiro combate entre ambos, realizado em janeiro.