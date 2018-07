Sexta-feira vão ser disputadas as quartas de final do Boxcino 2014 na categoria dos leves, com transmissão e organização da ESPN. Em 1997, o campeão foi Acelino Popó Freitas, com uma atuação memorável. “Espero encontrar um novo Popó”, afirmou o empresário Arthur Pelullo, que considera o brasileiro o melhor lutador que passou por suas mãos.