O empresário Bob Arum disse que Nonito Donaire teve problemas para dar o peso da categoria supergalo para a luta contra Guillermo Rigondeaux, sábado à noite, em Nova York. Arum defende que Donaire deveria subir de categoria.

Não sei se Nonito teve problemas com a balança, mas sei que ele teve sérios problemas para entrar no raio de ação do cubano. Talvez tenha faltado talento para o ex-campeão driblar o contra-golpe e a velocidade do rival caribenho.