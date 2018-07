Arum quer Cotto x Bradley em NY. Em que peso?

Timothy Bradley surge como o favorito do empresário Bob Arum para ser o adversário de Miguel Cotto, no Madison Square Garden, em dezembro. “Estamos trabalhando para concretizar este evento”, disse o dono da Top Rank.

Cotto vem de vitória, por nocaute técnico no 10º round, sobre o argentino Sergio Martinez, enquanto Bradley foi derrotado por Manny Pacquiao em 12 de abril.

Apesar do revés, Bradley é um bom nome para chamar público para o pay-per-view. O problema é saber em qual peso será anunciado o duelo, pois Cotto é dono do cinturão dos médios (72,575 quilos) do Conselho Mundial de Boxe e Bradley jamais pesou acima dos meio-médios (66,678 quilos)

Na última vitória de Cotto, em 7 de junho contra Sergio Martinez, apenas 350 mil assinaturas foram vendidas. Com isso, os organizadores pretendem fechar o duelo com antecedência para que haja uma promoção maior. “São muitos as ofertas no pay per view”, disse Arum, tentando justificar os fracos números de Cotto x Martinez.