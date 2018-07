Arum quer o fim da ‘Guerra Fria’ com De La Hoya

Será o fim da ‘Guerra Fria’ entre Top Rank e Golden Boy Promotions? O que depender de Bob Arum parece que sim. O veterano empresário está disposto a conversar com Oscar De La Hoya para que as duas maiores empresas do boxe organizem grandes lutas daqui para frente. “Sempre tive ótimo relacionamento com Oscar”, disse Arum, responsável pela carreira profissional do campeão olímpico de Barcelona/1992.

O problema é que Arum não suporta Richard Schaefer, braço direito de De La Hoya na Golden Boy Promotions. Aliás, comenta-se em Las Vegas que a empresa de De La Hoya estaria sendo investigada pelo FBI por causa de problemas surgidos enquanto De La Hoya esteve hospitalizado para tratamento antidrogas de setembro a março. Dizem que a relação entre De La Hoya e Schaefer está bastanta deteriorada.

Mais notícias poderão surgir após a luta de Floyd Mayweather e Marcos Maidana, o maior evento da Golden Boy para io primeiro semestre.