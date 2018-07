Bob Arum vai se reunir esta semana com Leslie Moonves, CEO da CBS e Showtime, para iniciar as negociações para realizar a luta entre Manny Pacquiao x Floyd Mayweather até junho do ano que vem.

Segundo o jornalista Lanza Pugmire, do Los Angeles Times, Pacquiao estaria disposto a receber uma bolsa menor.

“Espero definir a data da luta e não darei muito tempo para Floyd se definir”, disse Arum.