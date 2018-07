Atenção TVs!!!!! Chavez Jr. luta no sábado

Será que algum canal brasileiro vai comprar os direitos da noitada de sábado, dia 4, quando Julio Cesar Chavez Jr. vai colocar em jogo o cinturão mundial dos médios do CMB, diante do compatriota Marco Antonio Rubio? Infelizmente, acho que não. Rubio promete ser um rival duro para Chavez Jr. Caso o “Filho da Lenda” vença, seu rival no meio do ano poderá ser o argentino Sergio Martinez ou o mexicano Antonio Margarito.

Na preliminar de Chavez Jr. e Rubio, outra grande luta. O filipino Nonito Donaire e o porto-riquenho Wilfredo Vasquez Jr. prometem um duelo eletrizante pelo título dos supergalos, versão OMB. Depois dizem que o boxe só tem Pacquiao e Mayweather….