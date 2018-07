Baixa a bola Anderson

Uma pena Anderson Silva entrar neste esquema de criticar o boxe para chamar a atenção do MMA. Não precisava ter falado tudo aquilo no programa Altas Horas. Anderson, você é um baita cara legal, educado, carismático e bom de briga. Continue a encantar a todos com sua técnica e habilidade, derrotando todo mundo que passe pela sua frente, mas não desmereça um esporte tão tradicional.

E para aqueles que dizem que o boxe é só Pacquiao vai um aviso: Fernando Montiel x Nonito Donaire lutam pelo título dos galos, em Las Vegas. Uma grande luta. Ninguém vai ver porque as Tvs não vão passar. Aí o boxe está acabando…Tenha a santa paciência.